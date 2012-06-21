Цього року активізувалася робота з висвітлення туристичної привабливості Луганщини. Зокрема, в рамках Форуму регіонального партнерства «Стратегія в дії» проведено тематичну панель «Мандруємо Луганщиною. Розбудова туристичного потенціалу». Говорили про найкрасивіші та найвизначніші місця області: ландшафтний парк «Біловодський», враднівську криницю Білокуракинського району, храм Різдва Іоанна Предтчі Сватівщини, тишківську святиню у Марківському районі тощо. Є туристичні цікавинки, які можна запропонувати гостям звідусіль, і вони такі привабливі для серця українця, що тут не завадять навіть бойові дії. Тож на Луганщині вперше після початку військової агресії проти нашої країни зібралися представники туризму області.
«Луганщина має унікальні краєвиди, природні багатства, історію, культуру, народні традиції. Я впевнений, основні здобутки туристичної галузі області ще попереду. Треба багато і наполегливо працювати, аби туризм став взаємовигідним як для туристів і туристичної індустрії, так і для регіону в цілому», – наголосив заступник голови ОДА Геннадій Іваненко.
Почесні грамоти облдержадміністрації за свою велику роботу отримали люди, які доводять тезу про привітний та багатий на краєзнавчі цікавинки край.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»