Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Складовими бренду став слоган «Луганщина – привітна, різноманітна, моя», а також зображення найупізнаваніших символів регіону – воронців, які квітнуть навесні у степах, байбака, якого занесено до Червоної книги України та коня, адже унікальність краю полягає у тому, що тут розташовані одразу чотири кінних заводи.
«Впевнений, наш край з багатою історією та самобутньою культурою, з потужним аграрним та промисловим потенціалом, батьківщина працьовитих, талановитих та щирих людей, не повинен асоціюватись із війною та розбратом.
Можливо, не один рік знадобиться, щоб змінити імідж Луганської області, але ми стали на цей шлях і здолаємо його. Це для нас не тільки питання підвищення інвестиційної та туристичної привабливості регіону, це, насамперед, протидія ворожій пропаганді та важливий об’єднуючий чинник», – сказав під час презентації заступник голови Луганської ОДА Юрій Клименко.
З метою формування інформаційного простору для об’єднання та подальшого мирного розвитку Луганщини у складі України було розроблено Комунікативну стратегію області. Документ передбачає розробку і впровадження стратегічного планування, координацію комунікативної діяльності та дотримання принципу «єдиного голосу».
Робота з розробки бренду проводилася під егідою та за допомогою Програми з відновлення та відбудови миру ПРООН.