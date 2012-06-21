Через загострення ситуації в окремих районах Луганської області Президент Петро Порошенко скликав позачергове засідання Воєнного кабінету Ради національної безпеки і оборони України.
Глава держави заслухав доповідь про останні події від присутніх керівників силових відомств, зокрема щодо незаконного перетину російськими танками українського кордону в Краснодонському районі Луганської області, а також почастішання випадків провокацій з боку бойовиків.
«У зв’язку зі збільшенням кількості російських військових, а також активізацією найманців українські Збройні сили готові до будь-якого розвитку подій задля гарантування безпеки мирного населення», — наголосив Петро Порошенко.
Верховний Головнокомандувач доручив українському представникові у Спільному центрі з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) активізувати взаємодію зі Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ для інформування наших західних союзників, повідомляє департамент прес-служби АП.
Інформація, що надходить з Луганська, доволі суперечлива. Коли в кровожерливих павуків закінчується здобич, вони не можуть довго існувати в обмеженому просторі, починаючи безжально жерти один одного. І військовий переворот у фейковому квазіутворенні був лише справою часу.
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«Урядового кур’єра»