Іванка МІШЕНКО,
для «Урядового кур’єра»
В усі територіальні центри установ соціального захисту Луганської області направлено гуманітарні вантажі. «Щодня саме соціальні робітники стукають у двері осель своїх підопічних і приносять їм такі необхідні продукти, ліки, допомагають по господарству. Робота в умовах карантину — це складно, але ж, крім усього іншого, соціальних робітників треба захистити від підступної хвороби», — каже голова обласної асоціації осіб з інвалідністю Микола Надулічний.
За його словами, завдяки допомозі благодійників вдалося зібрати певні кошти на банківському рахунку громадської організації, зв'язатися з постачальниками і закупити для Луганщини сотні коробок з медичними масками. Тепер співробітники обласної асоціації осіб з інвалідністю доставлять безцінний вантаж в усі територіальні центри установ соціального захисту області і роздадуть безкоштовно безпосередньо тим людям, які наразі є «ангелами-хранителями для сотень одиноких стареньких людей та осіб з інвалідністю».