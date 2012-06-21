Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»
Новоайдарська та Гірська ОТГ утворені у 2015 та 2017 роках відповідно. Але через близькість до лінії фронту вибори тут не проводилися. Згідно із частиною другою статті 9 Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» облдержадміністрація здійснює організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад та приєднанню до об’єднаних територіальних громад.
Тож у повторному зверненні облдержадміністрації до ЦВК йдеться про призначення перших місцевих виборів на цій території.
Загалом в області протягом півріччя у Старобільському та Станично-Луганському районах області активізувався процес добровільного об’єднання територіальних громад. Як повідомляє прес-служба Луганської ОДА, в області уже утворено 16 об’єднаних територіальних громад.