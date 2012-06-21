За 100 днів команда з України на саморобному вітрильному катамарані «Удача» під керівництвом відомого мандрівника, луганчанина, голови комісії вітрильного туризму федерації спортивного туризму Луганської області Євгена Коротких допливла з Одеси до острова Тенерифе (Іспанія). Команда вітрильників зробила перехід протяжністю 6000 кілометрів через Чорне, Середземне моря та ділянку Північної Атлантики. Українські мандрівники пройшли Туреччину, Грецію, Іспанію, Марокко.
Як зазначає прес-служба обласного департаменту молоді і спорту, за протяжністю і тривалістю маршруту здійснений українцями похід на розбірному вітрильному катамарані унікальний у світовому вітрильному туризмі, який завершився успішно і з гарними результатами.
Газета «Урядовий кур’єр» у 2010 році писала про Євгена Коротких, інженера-енергетика за освітою, який останні 15 років працював керівником дитячого туристського гуртка в Луганську й захоплювався морськими регатами, ходив під вітрилами разом із друзями-інженерами. 2008-го він здійснив перехід через п’ять морів. А 2010-го Євген Коротких розповідав про те, що «треба збирати гроші на купівлю нових вітрил — для подорожі через Атлантику». Тож знадобилося майже вісім років, щоб мрія здійснилася.
Організаторами мандрівки стали Федерація спортивного туризму України спільно з Федерацією спортивного туризму Луганської області.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»