Провідні краєзнавці влаштували обмін доповідями заочним способом через карантин. Серед найновіших досліджень — обстеження курганів бронзового віку на північний захід від села Новоселівка Старобільського району. Розкопки було проведено влітку минулого року спільними зусиллями Інституту археології НАН України та кафедри історії України ЛНУ імені Тараса Шевченка. По цю роботу йшлося у доповіді провідного луганського археолога, наукового співробітника Інституту археології НАН України Сергія Теліженка. Важливо, що археологічні розвідки не припиняються навіть за умов проведення в області операції Об'єднаних сил.
Напередодні 99-ї річниці від дня заснування Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, котрий у 2014 році було переміщено з тимчасово окупованої території, особливий інтерес учасників конференції викликала доповідь голови Луганської обласної організації Національної спілки краєзнавців України, керівника вченої ради вишу Віталія Курила про оновлення структури університету на початку ХХІ століття.
Загалом, на думку директорки Луганського обласного краєзнавчого музею Олесі Мілованової, таке спілкування краєзнавців дуже важливе та актуальне ще й у плані стратегії перепрофілювання краєзнавчих музеїв у контексті розвитку туризму на Луганщині.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»