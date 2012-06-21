Чотири сучасні автоцистерни й спеціальну аварійно-рятувальну машину передала днями Луганській області Державна служба з питань надзвичайних ситуацій. Загалом за рахунок Державного фонду регіонального розвитку для луганських рятувальників упродовж 2017 року придбано сім автомобілів, автокран, самоскид і вантажівку.
Начальник Головного управління ДСНС в Луганській області Ігор Савельєв не приховує радості, розповідаючи про те, яку техніку отримало його відомство: «У 2017 році, вважаю, в нас відбулася технічна революція».
Тепер, за його словами, можна почати створювати Центр гуманітарного розмінування і власну піротехнічну службу, організацію якої в обласній програмі з підтримки ДСНС розглядають як пріоритет.
«Нам допомагають піротехніки із Сумської, Вінницької та Чернігівської областей. Але хочемо створити власну службу, — каже Ігор Савельєв. — Економічно це вигідно, і зацікавленість тут велика».
Що означає гуманітарне розмінування на території, яка страждає від бойових дій? На жаль, лише впродовж минулого року в області внаслідок необережного поводження з боєприпасами загинуло двоє людей і постраждало 17, серед яких п’ятеро дітей. Сумна статистика, починаючи з 2014 року, налічує 49 загиблих, з них троє дітей, і 456 постраждалих, з-поміж яких 18 дітей.
Завдання з розмінування бувають і цільовими — як у Сватовому після вибуху складу боєприпасів. Але частіше люди страждають від наслідків бойових дій або інших потрясінь. Начальник Головного управління ДСНС в Луганській області згадує, як зателефонувала у службу жителька Попаснянського району й повідомила, що на її городі «велика й глибока дірка в землі». Приїхали, перевірили — виявилося, що там застряг снаряд «Града». Довелося його знешкоджувати.
«Таке бувало часто. Цього року купуємо сканер, який дасть змогу перевіряти великі території на наявність вибухонебезпечних предметів», — ділиться планами Ігор Савельєв.
Заради безпеки громадян в області реалізують регіональну цільову програму розвитку правоохоронної сфери й цивільного захисту населення, і на 2018—2019 роки для ГУ ДСНС передбачено30 мільйонів гривень.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»