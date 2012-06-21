Музиканти підготували слухачам сюрпризи. Вітаючи зі святом, гості говорили про непросту історію обласної філармонії, якій 2014-го довелося евакуюватися з Луганська.
«Ви герої свого часу. Відроджуватися цей колектив почав 2014 року зі скрипаля і директора філармонії. І тепер за три роки колектив налічує більш як 150 учасників і 150 концертних програм. Це мистецький подвиг», — підкреслила заступник голови Луганської ОДА Ольга Лішик.
До ювілейного концерту творчі колективи філармонії готувалися довго і ретельно. Віртуозну техніку виконання і філігранне оркестрове звучання продемонстрували артисти оркестру, виконуючи Австро-український марш дружби під керівництвом маестро Курта Шміда, який упродовж багатьох років опікується музикантами Луганської обласної філармонії й нині виступає з оркестром у Сєверодонецьку.
Крім офіційних гостей, приїхали на свято філармонії й творчі делегації із Запоріжжя, Кропивницького та Старобільська, які привітали творчу родину філармонії з ювілеєм.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»