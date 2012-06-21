Незабаром з’явиться можливість опановувати сучасні практичні навички для майбутніх інженерів за кошти міжнародних донорів. У Східноукраїнському національному університеті імені В. Даля радіють, перш за все, що отримають сучасне програмне забезпечення.
«Програмне забезпечення CREO та ANSYS пов'язане із системами автоматизованого промислового дизайну. Ці програмні продукти дозволять глибоко інтегруватися у виробничий процес та створювати повноцінну розробку продукту та сучасні цикли моделювання, необхідні для експериментів у техніці. І саме такі навички, на думку роботодавців, потрібні нашим випускникам-інженерам», — розповів декан факультету інженерії Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля Сергій Кудрявцев.
Створення двох нових сучасних лабораторій для студентів інженерних спеціальностей МехЛаб і ХімЛаб стало можливим завдяки тому, що університет, який був переміщений з тимчасово окупованого Луганська, отримав грант від Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України», який складає понад 4 мільйони 300 тисяч гривень.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур’єра»