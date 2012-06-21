Луганські музики виступили на 33-му музичному фестивалі ім. Анатолія Кос-Анатольського. Участь у заході стала лише початком вдалих гастролей для музикантів Академічного симфонічного оркестру Луганської обласної філармонії. Жителів сходу України вразив не тільки палац культури «Народний дім» міста Коломиї, де довелося виступати, а й Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Три дні луганські музики грали на Івано-Франківщині, а потім поїхали до Львова.
Як повідомляє управління культури, національностей та релігій Луганської ОДА, слухачі Львівського органного залу дякували артистам гучними оплесками за дивовижні емоції, яскраву атмосферу й духовне збагачення. Публіка дуже високо оцінила виступ Академічного симфонічного оркестру, а диригента Назара Яцківа викликали на уклін шість разів. Наголосили, що оркестр Луганської обласної філармонії завжди буде бажаним гостем міста Лева.
Іванка МІЩЕНКО
для «Урядового кур’єра»