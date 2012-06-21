Час невпинно наближає нас до веселих, багатих на традиції Різдвяних свят. Стало відомо, як їх відзначатимуть у Львові. «Традиційно, але особливо», — стверджують у міській раді. Насамперед Музей народної архітектури та побуту імені Климентія Шептицького запросить на добре знане «Різдво в Гаю», де покаже, як колись святкували в українському селі. Можна буде поколядувати з вертепами.
Організують в обласному центрі, як завжди, ярмарок. На львів’ян і численних гостей чекатимуть льодове шоу, концерти улюблених львівських гуртів і ще майже 200 заходів.
Цьогоріч для оформлення алеї на центральному проспекті Свободи використали півметрові лемківські павуки. Шопку з дерев’яними двометровими скульптурами відкриють 25 грудня на площі Ринок. На Святвечір, 6 січня, особливого настрою додасть щорічна традиція винесення Дідуха, яка супроводжуватиметься колядами.
7 січня біля Львівської опери покаже різдвяну програму співачка Руслана. Цього й наступного дня в середмісті традиційно встановлять сцену, на якій виступатимуть вертепи, організовуватимуть різдвяно-новорічні концерти. А вже напередодні старого Нового 12—13 січня оголосять конкурс льодових скульптур «Львівське бароко».
Незабутніх святкових дійств буде чимало не лише в січні, а й у грудні. Як повідомили у прес-службі міськради, 11 грудня у Львові почали встановлювати головну міську ялинку. Традиційно вона прикрасить площу перед Львівським національним академічним театром опери та балету ім. С. Крушельницької. Сягатиме 20 метрів заввишки, а подарували її місту жителі села Буда Яворівського району.
Під час церемонії запалення головної ялинки Львова пластуни передадуть громаді міста Вифлеємський вогонь миру, з яким відвідуватимуть усі парафії, сиротинці, пансіонати, школи. Цього дня перед оперним театром відбудуться театралізовані забави, а на площі Ринок організують льодове видовище.
Новий 2019 рік львів’яни зустрічатимуть передусім у середмісті. Оперний театр стане незвичайним арт-об’єктом, адже на його фасаді створять 3D-мапінг-шоу в супроводі музики гурту «Лірвак».