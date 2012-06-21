Утретє у Львові організували День гуцульської культури. Самобутнє свято зазвичай відбувається під гаслом «Гуцульська культура об’єднує Україну». Якщо, скажімо, торік серед розмаїття заходів було гуцульське весілля, то цього року звернули увагу на гуцульську коляду. Саме вона, за словами голови Верховинської райради Івано-Франківської області Івана Шкіндюка, передає глибоку автентику, дух давнини, колорит культури гірського краю.
Верховинські райрада й райдержадміністрація разом із Львівською міською радою стали організаторами Дня гуцульської культури. До міста Лева творити унікальне феєричне мистецьке свято приїхали майже 100 представників Гуцульщини. Крім коляди, у програму ввійшли іскрометні народні танці, гуцульські співанки.
Давнину й сучасність поєднали естрадні виконавці. Безперечно, не обійшлося без містечка ремесел і виставок, де кожен охочий зміг не лише оглянути, а й придбати гарні розмаїті вироби гуцульських майстрів, поласувати бринзою, іншими наїдками. Пропонували жителям і гостям Львова тури вихідного дня, запрошували здійснити туристські подорожі у Карпати, музеї Верховинського району.