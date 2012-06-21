Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Уже восьмий рік поспіль Львів цієї неділі долучиться до масштабної світової події — відзначення наживо Дня музики. Дворики Бернардинський, Вірменський, Італійський, палацу мистецтв, а також будинки культури, парки, навіть Дім Івана Франка, численні балкони та інші об’єкти стануть місцем, звідки линутиме музика різних жанрів, спрямувань. Узагалі таких локацій підготували майже пів сотні, на яких виступлять 110 учасників.
Цьогорічне відзначення Світового дня музики — особливе. Відбиток наклала надзвичайна ситуація через поширення коронавірусної інфекції. Тож і музиканти, і глядачі не забуватимуть про маски, дотримання соціальної дистанції, інших карантинних умов. Значимість музичної події ще й у тому, що в день літнього сонцестояння своє професійне свято відзначатимуть медичні працівники. Тому львів’яни вирішили подякувати їм за їхню нелегку та шляхетну працю, власне, у Світовий день музики. І подарувати не лише музичні твори. На фасаді одного з підрозділів міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги відкриють 21-метровий стінопис «Подяка лікарям».