Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
2020-ий у нашій країні оголошений Роком математики. З цієї оказії відбувається всеукраїнський тур «Математичний рух: освіта для дорослих».
У Львові в його рамках, зокрема, організували семінар для батьків і вчителів та дискусію «Хорор. Як математика вбиває творчість!». На цих заходах, зокрема, йшлося про доцільність математики у житті творчих людей, про її страхи та ефективне викладання.
Громадська ініціатива «Математичний рух» і ГО «Точка росту: освіта та наука» підписали з Львівською міською радою меморандум про співпрацю. Як повідомили в пресслужбі міськради, цей документ спрямований на просвітництво та популяризацію математики, розвитку мережі прихильників і місцевих закладів освіти міста Лева. Відтак представники міської влади, бізнесу та громадськості взяли участь у «круглому столі», де міркували над тим, як покращити математично-природничу освіту.