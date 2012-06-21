У своє професійне свято львівські бармени вирішили встановити новий всеукраїнський рекорд, приготувавши найбільший у країні коктейль. Досі такий показник становив 105 літрів мохіто. Цього тижня, щоб зафіксувати новий результат, бармени зібралися в місті Лева і приготували 150 літрів коктейлю аperol spritz. Для цього використали понад 100 літрів різних напоїв. А щоб коктейль смакував із прохолодою, до нього додали 40 кілограмів льоду. Продегустувати напій могли безплатно всі охочі. Крім встановлення національного рекорду, відбулася й битва барменів бариста-шоу. Організували і церемонію нагородження найкращих львівських барменів.
РЕКОРДНИЙ НАПІЙ