Львівська міська рада знову вирішила відзначити День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування конкурсом. Точніше, обрати найкращого двірника. Таке професійне змагання організовують утретє.
До цієї справи можуть активно долучитися жителі міста. Їм упродовж 12 днів лише треба заповнити відповідну Google-форму із прізвищем та іменем двірника. Голосування за подані на конкурс кандидатури триватиме дев’ять днів. Підсумки підіб’ють 13 березня, напередодні Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування. Тож місто дізнається ім’я найкращого свого двірника. Переможець у подарунок отримає сертифікат на мандрівку на Святу землю.
Принагідно нагадати, що перший володар звання «Найкращий двірник Львова» Мирослав Новоставський як нагороду отримав п’ятиденний тур містами і столицями деяких європейських країн. Тоді, 2018 року, понад 110 претендентів боролися у цьому конкурсі. Краків, Прагу, Відень і Будапешт відвідав і Володимир Катинський. Він здобув пальму першості в торішньому професійному змаганні.
Лесь ЯВОРІВ
для «Урядового кур’єра»