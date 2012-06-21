Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У понеділок у Львові міська комісія з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення на час карантину як заходу з протидії поширенню коронавірусної інфекції вирішила зачинити всі заклади громадського харчування, установи сфери послуг і, звісно ж, торгівельні, крім супермаркетів, продуктових крамниць, спеціалізованих магазинів дитячого харчування та аптек з обмеженою кількістю людей.
Заборонила й надання планової стоматологічної допомоги у стоматзакладах, незалежно від форми власності, а також рух приміських маршруток до Львова, в яких немає відповідних дозволів. За окремим протоколом працюватимуть поштові відділення, банки, автозаправні та станції технічного обслуговування, магазини ритуальних послуг.
Водночас комісія дозволила приймати замовлення магазинам, закладам громадського харчування он-лайн або телефоном і доправляти за ним товар. У такому режимі працюватимуть також ЦНАПи, відділи соціального захисту, Центри туристичної інформації. Звернулася й до церков і релігійних організацій з проханням про організацію проведення он-лайн Богослужінь.
А от на позачерговому засіданні обласної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій рекомендували обмежити зібрання людей у групах до 10 осіб.