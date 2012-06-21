Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Львівщині не послаблюватимуть карантинні умови принаймні до п’ятниці 19 червня. Це — рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Узагалі на восьму годину понеділка в області підтвердили 2933 випадки інфікування COVID-19, 96 осіб померли, а одужали 632 людини. За минулу ж добу коронавірусну інфекцію виявили у 136 краян.
Тим часом міський голова Львова Андрій Садовий зазначив, що кожного дня на роботу до обласного центру приїжджає майже 150 тисяч людей. Для міста це надто важливо, аби підприємства були у виробничому ритмі. Тож очільник ініціює відновлення обласних автомаршрутів, щоправда, як спеціальних перевезень. Тобто в транспортних засобах повинні використовувати лише сидячі місця, а пасажири бути в масках. Принаймні в такому режимі зараз працює міський громадський транспорт — трамваї, тролейбуси, автобуси.