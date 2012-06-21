Початок опалювального сезону і цього разу не минув без зривів графіків. Пам’ятаємо торішні проблеми з теплом у Смілі на Черкащині, коли 70-тисячне місто залишалося без тепла до самих холодів, заборгувавши газопостачальній компанії понад 120 мільйонів гривень. Тоді на допомогу людям прийшла держава — Кабінет Міністрів ухвалив рішення надати місту 16 мільйонів безповоротної допомоги.
А цьогоріч проблеми не оминули Львівщину. Їх слід розв’язати негайно, доки ще не вдарили справжні морози. «Люди мають бути в теплі й без боргів. Ми опрацьовуємо всі варіанти розв’язання проблем з опаленням», — наголосив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, коментуючи ситуацію з початком опалювального сезону у Новояворівську та Новому Роздолі. Там через безвідповідальність приватної компанії-управителя 60 тисяч людей могли залишитися без тепла взимку, зазначив Прем’єр на своїй сторінці у фейсбуці за підсумками робочої поїздки.
Міста виявилися не готовими до подачі тепла: у трубах немає води, гідравлічних випробувань влітку не проводили, а працівники ТЕЦ не отримують зарплати вже майже півроку. «Чим займалась приватна-компанія управитель весь цей час — із цим мають розібратись відповідні правоохоронні органи. Я не залишу цю ситуацію без контролю та хочу нагадати, що в кожної неспроможності є ім’я та посада. Все це буде виявлено й матиме оцінку та належне покарання. Представники поліції вже цим займаються», — зазначив глава уряду.
Прем’єр-міністр наголосив, що першочергове завдання — терміново забезпечити людей теплом і вирішити питання з виплатою заборгованості працівникам підприємств. «Задля цього ми ініціюємо передачу ТЕЦ в управління компанії групи НАК «Нафтогаз України». Це відбуватиметься протягом двох-трьох днів», — зазначив Олексій Гончарук, додавши, що паралельно фахівці перевірятимуть обладнання й усуватимуть технічні несправності.
У Новояворівську люди будуть з теплом у домівках за кілька днів. Ситуація в Новому Роздолі складніша. Там тепломережа не готова до роботи. Глава уряду дав доручення протягом щонайбільше п’яти днів підготувати мережу. У ДСНС готові в разі зниження температури забезпечити громадян усім необхідним.
«Це неприпустимо, коли десятки тисяч людей опинилися сам на сам із проблемою опалення напередодні заморозків. Підкреслюю: в європейській країні, у 2019-му році! — зазначив прем’єр-міністр. — Я не хочу чути пояснення, чому щось неможливо зробити. Хочу бачити результат! Щодня чекаю від всіх учасників процесу письмову відповідь — що, як і ким зроблено для постачання тепла в ці міста».
Любов ДМИТРЕНКО
для «Урядового кур’єра»