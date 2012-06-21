Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
До цієї п’ятниці Львівщина поки що не пом’якшуватиме карантинних обмежень. Адже лише за попередню добу в області шпиталізували з підозрою на коронавірусну інфекцію 44 особи.
Тим часом власники фітнес-центрів учора організували під міською радою пікет. Влада міста Лева, як повідомили в пресслужбі, готова на послаблення обмежень, але наразі, зважаючи на динаміку кількості виявлення недужих на COVID-19, не можна впроваджувати такі заходи.
Нагадаємо, що в разі пом’якшення карантинних умов, у Львові відновлять роботу не лише фітнес-центрів і спортивних залів, а й дитячих садочків, басейнів та громадського транспорту.