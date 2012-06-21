Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
На Львівщині розпочали громадське обговорення проекту Плану заходів з реалізації у 2019-2020 роках Стратегії розвитку Львівської області на період до 2020 року. Під час представлення цього документа голова облдержадміністрації Олег Синютка підкреслив, що нині час кинув виклик – суспільство мусить вірити в те, що щасливе заможне майбутнє можна будувати не за кордоном, а тут, у себе вдома. Тож висловив побажання, аби всі мешканці Львівщини стали учасниками цього процесу – побудови кращого життя.
Як зазначали на презентації проекту Плану заходів, стратегія має на меті збалансований регіональний розвиток Львівщини, відповідно – підвищення якості життя та добробуту населення. Серед стратегічних напрямків –конкурентоспроможна економіка, підвищення якості життя, відкриті кордони, розвинуте село, туристична привабливість. В області також бачать позитивну динаміку з надходження прямих іноземних інвестицій та капітальних інвестицій. Найперспективнішими галузями для інвестування в область 2019-2020 років називають бізнес-сервіси, альтернативну енергетику, агропромисловий комплекс, харчову індустрію та інфраструктуру.