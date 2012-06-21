Протягом тижня на Львівщині триває світовий форум українознавчих суботніх і недільних шкіл. Така подія вперше відбувається у нашій країні. Учасниками її стали понад 200 наших співвітчизників із 36 країн з усіх континентів.
На форумі планують розробити дорожню карту, за якою рухатимуться українці діаспори в майбутньому, творячи нову українознавчу школу. Українських суботніх і недільних шкіл у закордонні з кожним роком стає дедалі більше. За словами директора Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Ірини Ключковської, родина, церква, школа — три чинники, які визначають українця за кордоном. Директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало на брифінгу з приводу роботи форуму зазначила, що завдяки світовому українству ми можемо нести правду про події в Україні та займатися популяризацією нашої держави, культури й мистецтва далеко за її межами.
Програма форуму насичена й змістовна. Проходить міжнародна конференція «Українська мова у світі», працюють лабораторії творчих ідей. Учасникам представили перше соціологічне дослідження, яке провели працівники Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою (МІОК), щодо стану та потреб сучасної українознавчої школи за кордоном. Цікавим і захопливим має бути також дефіле українських учителів із 36 країн світу в національному одязі від дизайнера Людмили Сєдової. Крім того, суботнього вечора вчителі насолоджуватимуться концертом «Українська пісня» на стадіоні «Арена Львів». Учасники форуму побувають також в Яворівському районі, де зможуть пройти майстер-клас з виготовлення знаменитої яворівської забавки.