Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Щоб відновити роботу спеціалізованого кабінету, в якому б проводили медичні огляди водіїв, Львівщина з обласної скарбниці виділила один мільйон гривень. Учора цей кабінет тверезого водія відчинив двері у Львові в обласному медцентрі превенції та терапії узалежнень.
Цю подію голова облдержадміністрації Максим Козицький назвав непересічною. Два роки, за його словами, не було такого сертифікованого кабінету, хоча питання щодо відновлення його роботи неодноразово порушували. До відкриття такого приміщення, де проводитимуть огляди водіїв на стан сп’яніння, доклалися також медики, поліціянти, волонтери.
Кабінет буде відчинений цілодобового. І працюватиме тут бригада у складі лікаря та медсестри.