Львівщина вшановує пам’ять генія українського народу Івана Франка. Два дні в рідному селі письменника, вченого, громадського та політичного діяча Нагуєвичах у Дрогобицькому районі тривав етнофестиваль. Масштабний захід організував державний історико-культурний заповідник «Нагуєвичі», створений у родинному маєтку Франків. Тут Іван Якович написав історичну повість «Захар Беркут».
У 162-гу річницю із дня народження письменника реконструювали епоху Захара Беркута — з’явилися руські лицарі, продемонстрували мечі та кольчуги. Відновили обряд бойківських обжинків у саду Франка. Запросили й на майстер-класи від Левка Скопа та Тетяни Думан, а також виробів із соломи. Презентували різні види народних промислів, ремесел. Представили і Франкову кухню за рецептами Ольги Франко-Ключко. Організували театралізовані екскурсії на Галявині казок. А ще діяла фотозона, тривала веломандрівка.
У Франковому університеті читали лекції з історії, мистецтва та франкознавства.
27 серпня, у день народження Івана Франка, в Нагуєвичах урочисто поклали квіти до пам’ятника видатному письменникові й науковцеві, а в народному домі в Дрогобичі провели церемонію нагородження лауреатів премії імені Івана Франка.
Широку програму заходів із спільною назвою «До Франка на уродини» до 7 вересня проводить Львівський національний літературно-меморіальний музей Івана Франка. Тут організували тематичну екскурсію, святковий концерт.