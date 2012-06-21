Із цієї нагоди відбулися урочистості в обласному центрі. Голова облдержадміністрації Олег Синютка зазначив, що галичани особливо відповідальні за традиції українських воїнів, бо основоположники ОУН мають коріння тут, на Львівщині. Євген Коновалець родом із Зашкова, Андрій Мельник — з Волі-Якубової, на Прикарпатті народжений Степан Бандера та інші герої. У найважчі часи патріоти, люди твердої волі, вірили, що Україна була, є і буде. Із вітальним словом виступив голова Організації українських націоналістів Богдан Червак. «Ми спадкоємці не лише слави героїв, а їхньої справи. Запевняємо, що йдемо шляхом попередників і обов’язково переможемо», — підкреслив він.

Під час урочистостей музичні твори запропонувала державна заслужена хорова капела України «Трембіта» й інші виконавці.

Ювілею ОУН в області присвятили флешмоб «Слова незламних». У сесійних залах органів місцевого самоврядування учні загальноосвітніх навчальних закладів, студенти й активна молодь цитували відомих діячів ОУН. Опісля заспівали гімн Організації українських націоналістів «Зродились ми великої години».

Галичани почуваються особливо відповідальними за традиції українських воїнів, бо основоположники ОУН мають коріння зі Львівщини. Фото з сайту loda.gov.ua

Тим часом Державний архів Львівської області підготував онлайн-виставку документів, що зберігаються тут. Основу експозиції, за інформацією прес-служби облдержадміністрації, становлять відозви «До українського народу» та Декларація проводу Організації українських націоналістів за 1945 рік, де сформульовано основні засади діяльності ОУН. Представили світлини, на яких зображено членів ОУН, подбали й про короткі біографічні довідки до них.