Із цієї нагоди відбулися урочистості в обласному центрі. Голова облдержадміністрації Олег Синютка зазначив, що галичани особливо відповідальні за традиції українських воїнів, бо основоположники ОУН мають коріння тут, на Львівщині. Євген Коновалець родом із Зашкова, Андрій Мельник — з Волі-Якубової, на Прикарпатті народжений Степан Бандера та інші герої. У найважчі часи патріоти, люди твердої волі, вірили, що Україна була, є і буде. Із вітальним словом виступив голова Організації українських націоналістів Богдан Червак. «Ми спадкоємці не лише слави героїв, а їхньої справи. Запевняємо, що йдемо шляхом попередників і обов’язково переможемо», — підкреслив він.
Під час урочистостей музичні твори запропонувала державна заслужена хорова капела України «Трембіта» й інші виконавці.
Ювілею ОУН в області присвятили флешмоб «Слова незламних». У сесійних залах органів місцевого самоврядування учні загальноосвітніх навчальних закладів, студенти й активна молодь цитували відомих діячів ОУН. Опісля заспівали гімн Організації українських націоналістів «Зродились ми великої години».
Тим часом Державний архів Львівської області підготував онлайн-виставку документів, що зберігаються тут. Основу експозиції, за інформацією прес-служби облдержадміністрації, становлять відозви «До українського народу» та Декларація проводу Організації українських націоналістів за 1945 рік, де сформульовано основні засади діяльності ОУН. Представили світлини, на яких зображено членів ОУН, подбали й про короткі біографічні довідки до них.