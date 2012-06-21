Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Учора Львівщина отримала бюджет на 2019 рік. Його прийняли на позачерговій сесії обласної ради.
За інформацією прес-служби облдержадміністрації, обсяг обласного бюджету за видатками у прийдешньому році сягатиме 14,5 мільярда гривень. Дохідна його частина за структурою на 81% складається з дотацій та субвенцій – 11,6 мільярда гривень і на 19% – податків і зборів (власні доходи), а це 2,7 мільярда гривень.
Звернули увагу на втілення обласних програм. Задля цього зі скарбниці Львівщини виділять понад 1,42 мільярда гривень. Серед таких проектів варто хоча б назвати такі, як «Розвиток мережі та утримання автомобільних доріг, організація та безпека дорожнього руху», «Надання медичної допомоги мешканцям Львівської області», «Соціальна підтримка окремих категорій громадян», «Підтримка та розвиток агропромислового виробництва», «Енергозбереження для населення», «Розвиток культури Львівщини», «Зовнішнє освітлення населених пунктів Львівської області», «Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа». Також в області впроваджують нову програму «Підтримка співробітництва територіальних громад», на її реалізацію передбачили 5,2 мільйона гривень.
Узагалі 2019 року запланували з обласної скарбниці виділити, зокрема, на дороги – 1 099 мільйонів гривень, медицину – 2 475 мільйона гривень, освіту – 1 292 мільйона гривень, соціальний захист – 315 мільйонів гривень, культуру – 343 мільйони гривень.