Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Представили новий дизайн брендбуку Львівщини. Цей, так би мовити, фірмовий стиль області ввібрав у себе логотип і відповідний слоган. Основною метою створення брендбуку, як зазначають його замовники та творці, є формування й підтримка позитивного сприйняття регіону серед мешканців та іноземних туристів і партнерів.
За інформацією прес-служби облдержадміністрації, логотип Львівщини виконаний у жовтому кольорі, на ньому нанесене слово «Львівщина». Всередині жовтого кола зображений лев.
Над розробкою нового символу Львівщини працювала впродовж майже року команда з десяти фахівців. Їм довелося аналізувати географічні, історичні умови, узори писанок, які притаманні краю, український досвід брендування. Певна річ, консультувалися також з експертами. Намагалися знайти баланс між традиційним, класичним і сучасним, провідним.
Вартість створення брендбуку – 134,5 тисяч гривень.