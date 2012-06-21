Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Понад 70 рятувальників і 12 одиниць спецтехніки залучили до гасіння пожежі на сміттєзвалищі неподалік с. Терновиця Яворівського району на Львівщині. Пожежники майже два дні боролися з горінням тут сухої трави та сміття й лише вчора вдалося ліквідувати займання. Відразу дві пожежі виникло в регіональному ландшафтному парку «Знесіння», які пошкодили майже чотири гектари заповідної зони. Спеціалісти переконані, що це був підпал.
Узагалі лише минулих вихідних на Львівщині вогнеборцям доводилося гасити майже 200 пожеж у лісах і на полях. Проте палії й надалі спалюють сухостій. Обласна влада запропонувала посилити за це відповідальність. І запропонувала збільшити штрафи в двісті разів, інакше кажучи, для жителів області від 42 тисяч гривень, а для посадових осіб — від 84 тисяч гривень. Зрештою, найбільше грошове стягнення як покарання для посадовця може становити 102 тисячі гривень.
Водночас львів’яни звернулися до уряду та парламенту щодо внесення змін до Адміністративного кодексу України. Щоб посилити відповідальність за самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків, 8 квітня Кабмін на своєму засіданні підтримав відповідний проєкт закону щодо внесення таких змін.