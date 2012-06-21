Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
У Львові на Водохреще представники Спілки української молоді (СУМ) передали різнобарвні наплічники з персональними подарунками для 110 дітей учасників АТО-ООС. У цих пакунках для хлопчиків і дівчаток поскладали канцелярське приладдя, шапки, шалики, рукавички, іграшки тощо.
Різдвяні подарунки, за інформацією прес-служби міськради, зібрали й надіслали дітям військових із Львівщини їхні ровесники з української діаспори в межах акції «Теплом зігріємо серця», яку вже п’ять років поспіль організовує Спілка української молоді. До цього проекту долучилися українці із Сполучених Штатів Америки, Канади, Австралії, Німеччини, Франції, Португалії.
Варто зазначити, що СУМ щороку для дітей військових організовує літні табори. А от акцію «Зігріємо теплом серця» сумівці нинішніх свят провели не лише у Львові, а й водночас у Києві, Тернополі, Чернігові, Дніпрі, Миколаєві, Сквирі, Бобринці, Калуші, Стрию, Новоайдарі, Краматорську.