Нині у Львові, як і в цілому по Україні, середньодобова температура впевнено плюсує. Та це не злякало сміливих скульпторів, які традиційно зібралися на площі Ринок, аби взяти участь у конкурсі крижаних скульптур «Силуети різдвяного міста». За дві доби 2,5 тонни замороженої води митці перетворили на довершені витвори, увечері середи їх підсвітили, а журі оцінило професіоналізм скульпторів.
Тепер «Силуети…» слугують видовищним тлом для знімків під час різдвяних міських святкувань. І хоча плюсова температура не найкраща обставина для збереження цілісності крихкого мистецтва, творці переконують — ще кілька днів вони точно тішитимуть львів’ян. А якщо пощастить, «житимуть» кілька тижнів, передаючи неповторний дух Різдва.