Нині у Львові, як і в цілому по Україні, середньодобова температура впевнено плюсує. Та це  не злякало сміливих скульпторів, які традиційно  зібралися на  площі Ринок, аби взяти участь у конкурсі крижаних скульптур «Силуети різдвяного міста». За дві доби 2,5 тонни замороженої води митці  перетворили  на довершені витвори, увечері середи їх підсвітили, а журі оцінило професіоналізм скульпторів.

Тепер «Силуети…» слугують  видовищним тлом для знімків під час  різдвяних міських святкувань. І хоча плюсова температура  не найкраща обставина для збереження цілісності крихкого мистецтва, творці переконують — ще кілька днів вони точно тішитимуть львів’ян. А якщо  пощастить,  «житимуть» кілька тижнів, передаючи неповторний дух Різдва. 