Майже 30 підприємців Львівщини розпочали навчання в школі експортера. Завдання цієї школи, як поінформували в прес-службі облдержадміністрації, — допомогти малому та середньому бізнесу освоїти основи експортної діяльності та набути практичні навички для виходу на зовнішні ринки для успішного продажу своїх товарів за кордон.
Курс навчання розпочали з підписання Меморандуму щодо реалізації проекту «Школа експортера для початківців» між Львівською обласною державною адміністрацією, Львівською торгово-промисловою палатою, Національним університетом «Львівська політехніка» та Асоціацією професійних митних посередників. Відтак для підприємців прочитали перший модуль про відбір цільових ринків та їх дослідження, маркетинговий аналіз як інструмент визначення оцінки готовності товару до експорту. Надалі вивчатимуть тарифні та нетарифні засоби регулювання експорту, фінансово-економічне обґрунтування ефективності та ціноутворення в експортній діяльності, митні режими. Безперечно, увагу приділять розробці експортної стратегії підприємця початківця, умовам сертифікації товарів та міжнародним обмеженням, особливостям експортних контрактів. І на останньому, восьмому, модулі навчання дізнаються, як працює e-commerce канал.
Ознайомлять підприємців також з досвідом компаній Львівської області в розвитку бізнесу та виходу на нові глобальні ринки.