Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Львівська корпорація «Електрон» — багатогалузева. Кілька десятиріч українці знають це підприємство передусім, як виробника телевізорів. З роками тут освоїли випуск тролейбусів, трамваїв, електробусів, вантажівок. Тепер, коли пандемія коронавірусу дісталася й України, гостро постало питання з виготовлення апаратів штучної вентиляції легень. Нині у Львові лікарні мають 110 таких апаратів, але, як зазначив у соцмережі міський голова Андрій Садовий, їх може бути недостатньо.
Очільник міста Лева повідомив, що публічний доступ до технічної документації для виробництва апаратів штучної вентиляції легень надала ірландська компанія з медичних виробів Medtronic. Вивчати цю документацію розпочали вже у концерні «Електрон».
Водночас Андрій Садовий попросив зголошуватися й інші підприємства, до того не лише Львова, а всієї країни, які готові перепрофілювати виробництво та зайнятися випуском таких необхідних нині апаратів ШВЛ.