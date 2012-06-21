Перший в області завод із переробки меду та продуктів бджільництва ТзОВ «Ренома» відкрили у селі Сопошин Жовківського району. Підприємство не лише експортує український мед, а й сприяє підтримці та розвитку регіональних пасічників.
«Дуже важливо, щоб виробники сільгосппродукції та інші, які працюють в агропромисловому комплексі, мали якнайбільшу додану вартість. А вона створюється від кінцевого продукту, особливо якщо цей продукт затребуваний на ринку. Це єдине в області підприємство такого рівня. Інвестиції сягають 20 мільйонів гривень. Тут створять 50 нових робочих місць з гідною заробітною платою. Це добра опора для громади села, бо тут зможуть працювати люди й сплачувати податки. Це один із 300 проектів, які супроводжує облдержадміністрація, щоб інвестори не мали клопоту з адміністративними бар’єрами та організацією роботи», — сказав під час відкриття заводу очільник Львівщини Олег Синютка.
Як розповів директор новоствореного підприємства Михайло Баранівський, мед від пасічника потрапляє в цех приймання, його перевозять для подачі в камеру декристалізації. «Тут його розігрівають до температури 38—39 градусів упродовж певного часу. Згодом наливають у ванну розкристалізації. У гомогенізаторі за допомогою шнекового механізму мед гомогенізується, набуваючи однорідного стану з однаковими фізико-хімічними властивостями», — ділиться секретами процесу переробки меду керівник підприємства.
Підприємство переробляє акацієвий, липовий, гречаний, соняшниковий, ріпаковий мед і з різнотрав’я. Продукцію експортує до Польщі, Італії, Австрії та Канади. Цікавинка тут — сортовий мед, адже небагато підприємств в Україні експортують його партіями.
Як розповіли у прес-службі Львівської облдержадміністрації, у планах заводу — створення органічної та промислової пасік, започаткування виробництва фасованого меду, налагодження виробництва інноваційних лікувально-профілактичних засобів на основі продуктів бджільництва та екологічно безпечних препаратів для бджіл.