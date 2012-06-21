Міністерство енергетики та вугільної промисловості у стислі терміни має врегулювати ситуацію з виплатою заробітної плати шахтарям, що працюють на ДП «Львіввугілля». Відповідне доручення віце-прем’єр-міністр Володимир Кістіон дав під час наради, яка відбулася за участю міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, голови Львівської ОДА Олега Синютки, представників профспілки працівників вугільної промисловості, керівництва ДП «Львіввугілля», ПАТ «Центренерго» та ДП «Держвуглепостач». Володимир Кістіон, інформує його прес-служба, повідомив, що ДП «Львіввугілля» за 11 місяців 2018 року видобуло 1293,7 тисячі тонн вугілля, що на 66,5 тисяч тонн більше, ніж за відповідний період торік. «Цей обсяг видобутку був достатнім для забезпечення беззбитковості підприємства. Цьогоріч ДП отримало майже 90 мільйонів гривень бюджетних коштів на погашення боргів із зарплати та технічне переоснащення шахт. А зарплатну заборгованість, що утворилася за жовтень, слід ліквідувати невідкладно», — підкреслив віце-прем’єр. Він додав, що Міненерговугілля має результативніше працювати над реформою вугільної галузі та розпочати нарешті роботу Національної вугільної компанії. «Працювати постійно в пожежному режимі неможливо. Потрібно вже перейти до конкретних кроків, які забезпечать країні необхідні обсяги вугілля та впевненість шахтарям у завтрашньому дні», — резюмував Володимир Кістіон.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»