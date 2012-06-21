30 років тому ООН ухвалила Конвенцію про права дитини. Цій даті у Львові вирішили присвятити проєкт «Великий день маленьких громадян». Попри вік хлопчики та дівчата мали відчути свою значущість і відповідальність. Адже на один день їм випало стати посадовцями міськради.
Хтось із них проводив цей день за графіком міського голови чи його заступників або директорів департаментів, хтось виїжджав на конкретні виробничі чи господарські об’єкти. А ось Вікторія Кравець, голова дитячої дорадчої ради, отримала з рук Андрія Садового ключі від кабінету міського голови й виконувала його обов’язки: скликала апаратну нараду з керівниками структурних підрозділів.
У межах проєкту хлопці й дівчата зустрічалися із жителями рідного міста. Власними досягненнями могли поділитися з дорослими під час заходу «Історія успіху». Для малечі ж організували екскурсію Львівською міською радою, а потім за горнятком какао і смачними цукерками розмовляли з міським головою. Андрій Садовий підготував для них символічні подарунки. Понад 30 старшокласників також зустрілися з міським головою. З ним вони, як повідомили у пресслужбі міськради, наприкінці дня поділилися враженнями від роботи в ролі посадовців.
Щоб стати на день чиновником у місцевому органі самоврядування, юні львів’яни подавали на конкурс есе, в якому детально описували власне бачення розвитку рідного міста, ділилися задумами.
Львів має міжнародний статус кандидата світової ініціативи UNICEF «Громада, дружня до дітей та молоді».