Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Завтра у Львові вирішили організувати День відкритих сердець «Живіть. Закохуйтеся. Подорожуйте».
Як каже, начальник управління туризму та курортів облдержадміністрації Наталія Табака, цей захід спрямований на поглиблення комунікації між людьми з особливими потребами А ще ставить за мету залучати їх до активних мандрів.
Організатори сподіваються, що участь у події візьмуть до ста осіб з обмеженими можливостями. Зрештою, реєстрація відкрита не лише для осіб з особливими потребами, а й для усіх охочих. Під час заходу його учасники ділитимуться власними життєвими історіями про успіх, створення сімей, захоплюючі подорожі.