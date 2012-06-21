Василь БЕДЗІР,
«Урядовий кур’єр»
Особливим способом завершила сезон виступів у 39-му сезоні трупа Закарпатського театру ляльок «Бавка». Прощальну акцію з глядачами під назвою «Казкові вікна на Театральній» 30 червня влаштували безпосередньо на тій площі, на якій розташований театр, — із його вікон.
Герої улюблених казкових персонажів прощалися з юними глядачами і їхніми батьками через вікна двоповерхової будівлі. Таку форму, за словами директора Мирослава Петія, обрали, щоб запобігти скупченню людей і не допустити поширення коронавірусної інфекції.
З відкритих вікон виглядали ляльки – герої багатьох постановок театру. Актори, перебуваючи за лаштунками, створили щемливу атмосферу. Виказували настрій, що, сумуючи за глядачами, дуже чекатимуть наступних зустрічей із ними.
У своєрідній виставі в одну сюжетну лінію зібрали шматочки з різних п’єс, чим зробили прийдешнє кількамісячне розставання з дітьми емоційним, по-справжньому незвичним, сказала головна режисерка «Бавки» Наталія Орєшнікова. Символічне закриття 39-го сезону, яке тривало близько чверті години, сподобалося всім присутнім на площі.