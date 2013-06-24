Військово службовиця 77 окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади ДШВ ЗСУ із позивним «Харлі Квін» після служби в артилерії стала пілотом важкого ударного бомбера. Тепер вона керує екіпажем дрона, який доставляє вантажі на передові позиції, мінує підходи та завдає ударів по російських військах. До того ж, за словами захисниці України, її шлях до безпілотників почався майже випадково: командир запропонував спробувати керувати важким дроном.

«Командир каже: поїдь попробуй політати на «Вампірі». Я тоді справді спробувала керувати безпілотником-бомбардувальником, і того самого дня перевелася на цей БпЛА. Схоже, це була любов з першого погляду», — згадує вона з усмішкою.

Ідеться про важкий ударний безпілотник Vampire, який використовують для ураження цілей і доставки вантажів на передній край. До речі, за підсумками 2025 року цей БпЛА став найрезультативнішим засобом ураження на полі бою.

Спочатку «Харлі Квін» виконувала базові завдання в розрахунку — носила обладнання, готувала підвіси й допомагала екіпажу.

«Я пройшла шлях від третього номера до пілота. Все, що зараз роб лять мої люди в екіпажі, свого часу також робила сама», — розповідає пілот бомбера.

Згодом військова очолила екіпаж безпілотника і тепер відповідає за планування польотів, доставку вантажів, мінування та ураження ворожих цілей.

Серед найскладніших завдань, які їй доводилося виконувати, згадує доставку генератора на передову. Адже через крихкість вантажу важкий дрон довелося опускати майже до землі.

«Генератор не скинеш із висоти п’ять чи десять метрів, бо він розіб’ється. Отож потрібно було опуститися максимально низько», — підтверджує пілот.

У підрозділі зізнаються: коли бійці з’ясували, що важкенним бомбером керує представниця прекрасної статі, здивувалися.

«Так, всі почали здивовано казати: мовляв, там юна дівчина на «Вампірі», і, звісно, були в шоці», — розповідає вона, усміхаючись. А затим вже цілком серйозно каже, що найголовніше для неї — довіра екіпажу й успішно виконані бойові завдання.

«Якщо мені дають серйозні завдання, а потім мене хвалять, то розцвітаю. Хочеться працювати ще більше», — зізнається «Харлі Квін».

Тим часом у підрозділі зазначають, що пілот важкого бомбера «Вампір» разом з екіпажем виконує бойові завдання не де-небудь, а на одному з найгарячіших напрямків фронту.

77 окрема аеромобільна Наддніпрянська бригада ДШВ ЗСУ