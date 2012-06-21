Американські вчені провели повну комп'ютерну томографію мумії, вік якої оцінюється у дві тисячі років, і виявили у неї ракову пухлину, повідомляє BGR.
У ході дослідження вчені сподівалися встановити причину смерті чоловіка, якого назвали Хен. Виявилося, що на гомілковій кістці муміфікованого єгиптянина розташовувалася пухлина, яка за всіма ознаками була злоякісною.
Як відзначають вчені, неможливо визначити, чи стала пухлина причиною смерті єгиптянина. Невідомо також, чи намагався він якось лікуватися або став жертвою невдалої операції. Відзначається, що єгипетські лікарі нічого не знали про рак та способи його лікування, разом з тим, відомо про випадки грубих і небезпечних хірургічних втручань в Стародавньому Єгипті.
Це не перша спроба вчених з'ясувати причини смерті людини, якій належала мумія. У 2006 році Хен був також сканований, але без успіху. З тих пір обладнання було модернізовано, зокрема, кількість детекторів у томографа було збільшено з 16 до 320.