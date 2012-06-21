Кам'яний вік багатьом здається царством кам'яних знарядь. (Не дарма ж він так названий!) Але археологи вже досить давно зрозуміли: значну частину предметів (якщо не більшу), якими користувалися люди кам'яного віку, вони робили з органічних матеріалів: дерев і рослин. Це стало зрозуміло завдяки етнологам, адже у багатьох народів, спосіб життя з епохи кам’яного віку не сильно змінився. З прямими доказами складніше – вироби з органічних матеріалів зустрічаються рідко: вони дуже погано зберігаються.
Але такі знахідки є. Їх виявили, зокрема, в іспанських печерах Санта-Майра (Santa Maira), і тепер вони опубліковані в журналі Vegetation History and Archaeobotany.
Знахідки представляють собою фрагменти плетених мотузок і відбитки кошиків на шматках обпаленої глини (саме завдяки вогню вони збереглися).
Мотузку датували за допомогою радіовуглецевого методу, він дав вік в 12,7 тисячі років. Така цифра робить мотузку найдавнішою в Європі серед тих, що мають «пряму» дату (а не датовані за непрямими даними). Аналіз рослинних волокон дозволив визначити їх приналежність до класу однодольних (Monocotyledones), можливо, до злаків. Найбільше вони нагадують вид ковили. Мотузка було сплетено її листя.
Відбитки на глині, на думку авторів статті, не випадкові. Дослідники вважають, що глиною обмазували кошик, сплетену з мотузок. Такі ємності могли використовувати для зберігання рідин і приготування їжі (до появи кераміки залишалося близько 5 тисяч років). Знахідка фрагментів мотузки дозволяє припускати, що у людей верхнього палеоліту могли бути й інші предмети: взуття, сумки, рюкзаки. Не можна виключати, що вони могли робити і тканини.
Цікаво, що, якщо вірити етнографам, плетіння мотузок – зазвичай жіноча робота. Крім того, вона сезонна.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»