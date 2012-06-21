З 1 січня 2020 року Міністерство соціальної політики отримало від Міністерства фінансів контроль за частиною виплат населенню і перетворило їх із субвенцій на бюджетні програми. «Ідеться про допомогу на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, малозабезпеченим сім’ям, при народженні дитини, одиноким матерям, а також виплату пільг і житлових субсидій на ЖКГ та придбання твердого і рідкого палива і скрапленого газу у грошовій формі», — заявив заступник міністра Віталій Музиченко. Відповідні зміни дадуть змогу скоротити шлях проходження коштів із державного бюджету до одержувачів соціальних допомог, пільг і субсидій; вчасно реагувати на потреби населення; спростити процедури адміністрування цих видатків (наприклад, під час перерозподілу видатків між регіонами у зв’язку з переміщенням сімей/осіб тощо не потрібно буде ухвалювати рішення уряду про перерозподіл коштів, що раніше могло тривати кілька місяців).
«Завдяки цьому з 2020 року Мінсоцполітики зможе перерозподіляти відповідні видатки за один-три дні», — цитує пресслужба відомства слова Віталія Музиченка.