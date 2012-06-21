Доцентка Медичної школи Університету Індіани Наталі Ламберт розповіла про скарги пацієнтів, заражених коронавірусною інфекцією COVID-19, на дивні симптоми.



Зокрема, ті, хто перехворів на COVID-19, повідомляють про появу нетипових симптомів недуги, які виходять за рамки офіційних списків.



Як пояснила Ламберт, пацієнти скаржаться на появу печії в ділянці стоп, раптові провали в пам'яті, безсоння і шкірні висипання. При цьому незвичайні симптоми зберігаються протягом декількох місяців після повного одужання.



Подібні прояви не є наслідками перенесеного стресу і потребують вивчення, повідомляє Medicalxpress.



А чоловіки, які перехворіли на коронавірусну інфекцію, можуть зіткнутися з порушенням репродуктивної функції. До такого висновку прийшла група вчених з ізраїльського медичного центру Шиба, пише The Jerusalem Post.



При проведенні скринінгу частинки вірусу виявилися в спермі 13% пацієнтів-чоловіків з COVID-19, які брали участь в дослідженні. Фахівці помітили, що у хворих навіть при легкій формі захворювання на 50% знизилася кількість і рухливість сперматозоїдів. Цей негативний наслідок може зберігатися і через 30 днів після встановленого діагнозу.



Всесвітня організація охорони здоров'я 11 березня оголосила спалах нового коронавіруса COVID-19 пандемією. За останніми даними, всього в світі заражено 36,5 мільйонів осіб, 1,06 мільйона померло, понад 25,5 мільйона одужали.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»