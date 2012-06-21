Сьогодні стане відомо, чи потрапить фільм «Віддалений гавкіт собак» у шорт-лист американської премії «Оскар» та у число номінантів на «Європейський Оскар» від кіноакадеміків Євросоюзу. Це документальний фільм данського режисера Саймона Леренга Вільмонта про події на Донбасі, асистентом якого виступив український журналіст і військовий кореспондент Азад Сафаров.
Зйомки фільму тривали протягом 2015—2017 років у селі Гнутове на Донеччині, а прем’єра відбулася торік у листопаді. За рік «Віддалений гавкіт собак» встиг зібрати 20 нагород на кінофестивалях у всьому світі, зокрема головний приз фестивалю документального кіно в Амстердамі, головний приз студентського журі Docudays-2018 в Україні, спеціальну нагороду критиків на кінофестивалі у Салоніках.
Головний герой фільму «Віддалений гавкіт собак» — 10-річний хлопчик Олег, який разом з бабусею не поїхав якнайдалі від війни і живе під звуки артилерійських снарядів: ховається в підвалі, грається із двоюрідним братом, відвідує могилу матері, займається господарством. Автори стрічки ходили разом із хлопцем на озеро, в лікарню, спостерігали за його хуліганськими витівками.
Днями картину демонстрували в Одесі на фестивалі документального кіно Docudays UA. Глядачі були вражені, як людина звикає до війни, як постійна небезпека ламає її моральні принципи, призвичаює до зброї та насилля.
Лариса ВЕЛИЧКО
для «Урядового кур’єра»