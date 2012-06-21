Жителі індійського села Сікандарпур придумали оригінальний спосіб боротьби з навалою надоїдливих мавп. Про це повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Щоб відігнати набридливих тварин, жителі переодяглися в костюми ведмедів і почали патрулювати село. Цю ідею старості села підказав його родич.
Трюк спрацював, і кількість нападів мавп помітно знизилося у перші ж дні «ведмежого патруля».
Незабаром місцевий лісничий збирається приїхати в Сікандарпур, щоб особисто переконатися в ефективності методу. Якщо костюми дійсно допомагають позбутися від непроханих гостей, практику переймуть і жителі сусідніх сіл.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»