Про це в інтерв’ю інтернет-виданню «Апостроф» заявив міністр соціальної політики Андрій Рева.

«При визначенні загального підходу до пенсіонерів позначилася загальна соціальна нерівність, яка була раніше. Є люди, які теж багато працювали, але у них була маленька зарплата. Вони отримали менше, ніж ті, хто багато працював, але з високою зарплатою. Але звертаю увагу, що при осучасненні пенсій ми не чіпали пенсії ні депутатів, ні державних службовців, прокурорів, суддів, тобто спецпенсіонерам ми не осучаснювали пенсії. Мова йшла про надбавки простим трудягам. Ті з них, хто мав високий заробіток і стаж, отримали гарну надбавку. Хто мав маленький стаж і маленьку зарплату, отримали мало. А є ті, хто мав великий стаж і маленьку зарплату, вони теж отримали небагато. Тому на другому етапі осучаснення ми будемо вирішувати цю проблему, щоб ті люди, які мають великий стаж, мали гідну пенсію»,– наголосив Андрій Рева.

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Він також зазначив, що п’ять років в Україні не відбувалося осучаснення пенсій. Доходи Пенсійного фонду в 2016 році були скорочені на 40% у зв'язку зі зниженням ставки ЄСВ. Кожна друга гривня на виплату мізерної пенсії йшла з держбюджету. Тобто половину коштів заробляв Пенсійний фонд, половину – дотував бюджет. Середня пенсія до реформи була 1880 гривень. Під осучаснення потрапило понад 5,6 мільйона пенсіонерів з 12 мільйонів. Ще більш ніж 4 мільйонам підвищили пенсію у зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму. Якби ми просто взяли всі гроші, які ми направили на осучаснення пенсій, та роздали кожному пенсіонеру, то кожен пенсіонер отримав би 560 гривень. Але ми не пішли шляхом зрівнялівки. Ми встановили такий розмір пенсій, який людина сама заробила за формулою. Цього в Україні не було за всі 26 років. Тому, коли говорять, що треба б цим було дати більше або тим, то я відповідаю, що ми дали те, що людина заробила.