Люди, які перехворіли на так званий «тривалий коронавірус», назвали одним з ефектів паросмії – викривлене сприйняття запахів. Про це в неділю, 27 грудня, повідомляє Sky News.

За словами таких пацієнтів, запах, наприклад, риби, здавався їм огидним. Також вони говорили про «солодкуватий неприємний запах».

На думку професора Нірмала Кумара, такий ефект можна пояснити тим, що SARS-CoV-2 – це нейротропний вірус. Він вражає нерви в ділянці піднебіння, що є шоком для нервової системи.

Фахівці організації AbScent, яка підтримує людей з розладами нюху, порадили таким людям проходити щоденне тренування – вдихати запахи троянди, гвоздики і лимона протягом 20 секунд. За їх словами, це прискорить відновлення функції нюху.

Терміном «тривалий коронавірус» описують ефекти захворювання, які тривають протягом декількох тижнів або місяців після діагностування на COVID-19.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»