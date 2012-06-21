В Україні започатковано новий проєкт Ради Європи «Розвиток соціальних прав людини як ключовий чинник сталої демократії в Україні». Це перший та єдиний проєкт Ради Європи, сфокусований виключно на соціальних правах людей. Мета ініціативи — допомогти українській владі посилити розвиток соціальних прав у державі. «Цей проєкт розглядаємо як велику підтримку, оскільки його пріоритети збігаються з пріоритетами міністерства, прописаними в Плані діяльності уряду. Хочемо працювати не лише з наслідками, а й причинами потрапляння людей у складні життєві обставини. Щоб взагалі не допускати кризових ситуацій», — цитує слова міністра соціальної політики Юлії Соколовської пресслужба відомства.
Пріоритетні напрями роботи в межах проєкту такі: права дітей, права осіб з інвалідністю, права людей похилого віку. Активна фаза проєкту розпочнеться 1 листопада і триватиме два роки. За цей час планують удосконалити нормативну базу щодо соціальних прав людини відповідно до європейських стандартів, передбачених Європейською соціальною хартією.