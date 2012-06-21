Професор медицини з Університету Париж Декарт Жан-Франсуа Туссена зібрав авторитетну міждисциплінарну команду, що включає лікарів, генетиків, антропологів, передає Naked Science, посилаючись на публікацію в журналі Frontiers in Physiology. Вони провели серію масштабних оглядів, накопичених з початку ХХ ст. історичних даних за тривалістю життя, середнім зростом і фізичними можливостями, врахували вплив генетичних факторів і довкілля.
«Ці риси більше не ростуть, – констатує професор Туссен, – незважаючи на тривалий прогрес у харчуванні, медицині та науці. Це показує, що сучасне суспільство вже дозволило виду досягти власних меж. Ми – перше покоління, яке це усвідомлює».
Насправді, за словами вчених, якщо спочатку за цими параметрами люди встановлювали один рекорд за іншим, то в останні роки максимуми практично не зростають. У цілому, людство вийшло на плато – і лише збільшується пропорція людей, які наблизилися до цих показників. Максимальна зареєстрована тривалість життя так і не перевищила показника 120 років, середній зріст з 1980-х залишається на рівні приблизно
«Те зниження людських можливостей, яке ми спостерігаємо вже сьогодні, вказує на зміни в довкіллі, включаючи кліматичні», – говорить професор Туссен. Раніше британський фізик Стівен Хокінг попередив, що роботи скоро стануть «новою формою життя», яка може перевершити людей.