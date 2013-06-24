Міністерство закордонних справ рішуче засуджує чергову атаку російської федерації на об’єкт ядерної інфраструктури України — Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива.

7 червня 2026 року о 02:10 російський безпілотний літальний апарат атакував будівлю приймання контейнерів Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива.

Унаслідок вибуху частково зруйновано будівлю приймання контейнерів. Вибуховою хвилею також пошкоджено сусідні будівлі, зокрема приміщення, яке використовують представники МАГАТЕ. Пожежу, що виникла внаслідок атаки, локалізовано власними силами об’єкта.

Атака на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива — черговий свідомий удар росії по мирній ядерній інфраструктурі України. Такі дії створюють неприйнятні ризики для ядерної безпеки та фізичної ядерної безпеки, підривають міжнародний режим ядерної безпеки, фізичної ядерної безпеки та гарантій, а також демонструють повну зневагу росії до Статуту МАГАТЕ, відповідних стандартів безпеки та настанов агентства.

росія продовжує скоювати злочини у ядерній сфері. Державу, яка окупувала найбільшу у Європі атомну електростанцію, перетворює ядерні об’єкти на інструмент військового шантажу та атакує об’єкти ядерної інфраструктури іншої держави, не можна сприймати як добросовісного партнера в міжнародному ядерному співробітництві.

Україна закликає держави, міжнародні організації, компанії та фінансові інституції згортати співпрацю з російською ядерною галуззю, утримуватися від нових проєктів із росією у цій галузі та посилити санкційний тиск на російський атомний сектор, включно з компаніями, посадовими особами та структурами, причетними до окупації українських ядерних об’єктів і підтримки російської агресії, повідомляє МЗС.